Calcio Promozione – Il Marmirolo cede ancora al Rezzato (1-0) e retrocede in Prima

CAVRENE (Bs) Niente miracoli a Nuvolera. Il Rezzato festeggia, il Marmirolo piange. Nella sfida di ritorno dei playout, i bresciani si impongono 1-0 come all’andata e condannano i neroverdi alla retrocessione in Prima Categoria. A nulla è valso il tentativo di rimonta della formazione di Battistelli, apparsa generosa ma imprecisa. Il vero spartiacque del match – la classica sliding door – si consuma al 20’ del primo tempo, sullo 0-0 quando Rigon calcia fuori il rigore del possibile vantaggio: una chance colossale che, se realizzata, avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro e dell’intera stagione. Il Marmirolo parte bene, affacciandosi più volte dalle parti di Magri nei primi minuti: ci provano Rigon, poi Pereira, ma la difesa del Rezzato regge. Dopo il penalty fallito dai mantovani, che era stato guadagnato per un atterramento di Rasini, i padroni di casa prendono campo. Al 43’, Llapushi trova il gol decisivo con una conclusione morbida e precisa che beffa Gaule sul secondo palo, frutto dell’ennesima azione costruita sulla corsia mancina. A questo punto, i neroverdi devono mettere nel sacco tre palloni nella ripresa per salvarsi, ed è come scalare l’Everest per una squadra davvero poco cinica, ma nemmeno fortunata. Nel secondo tempo il copione non cambia: il Marmirolo spinge, prova a costruire, ma trova solo frustrazione. A inizio ripresa viene anche annullato un gol a Rasini per fallo in attacco, e al 62’ Melaca sfiora il palo con un destro dalla distanza. Ma è troppo poco. Dall’altra parte Biase spreca un’occasione clamorosa con la porta spalancata e Gaule evita un passivo più pesante. L’ultima opportunità per il Rullo è ancora di Melaca al 75’, ma la mira non è delle migliori. Nel finale il team di Battistelli si getta in avanti con grande generosità, ma la sostanza, alla voce pericolosità offensiva, è poca. Si chiude così una stagione veramente disgraziata per il Rullo, che ripartirà dalla categoria inferiore.