Calcio Promozione – Il Suzzara blinda la porta con Riccardo Mazza

SUZZARA Tutto è bene quel che finisce bene: il portiere Riccardo Mazza passa al Suzzara dopo un lungo tira e molla durato oltre due mesi. Il portiere ex Serenissima dunque approda nella squadra della sua città, dove peraltro non aveva mai giocato, per affrontare il campionato di Promozione agli ordini di mister Sergio Pelegrin. «E’ stato un lungo corteggiamento, ma ad un certo punto sembrava che non se ne facesse più niente – dice Mazza -. Il primo a contattarmi fu l’ex ds Carlo Piccinini, poi proseguì l’attuale direttore Fausto Tinazzo. Alla fine la porta si è riaperta, mi hanno fortemente voluto ed eccomi qui. Anche io desideravo tanto questa maglia: giocare davanti a tifosi splendidi e alla mia gente non ha prezzo. Il mister? L’ho già conosciuto e mi è sembrato un serio professionista, molto motivato. Arrivo qui conoscendo già tutti giocatori esperti, e pure qualche juniores. Non vedo l’ora di cominciare la preparazione lunedì prossimo». L’innesto di Mazza, con ogni probabilità, esclude la possibilità di un estremo difensore portato da Soccer Universities, che completerà il gruppo a cavallo di Ferragosto.