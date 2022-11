Calcio Promozione – Jacopetti: “Attento San Lazzaro, la Gove è costretta a vincere”

MANTOVA «Sarà una vera sfida salvezza, contro una squadra che dalla cintola in su ha giocatori da primato. Un altro derby molto complicato per noi, dovremo essere bravi e compatti, per proseguire la striscia positiva». Questo il giudizio del manager del San Lazzaro Michele Jacopetti a proposito della sfida di domenica con i Pirati. Le due mantovane sono accomunate anche dalle multe del giudice: i cittadini sono stati sanzionati per 110 euro per intemperanze del pubblico nel match di Promozione e 70 in quello della Juniores. «Hanno solo cinque punti, un bottino che non rispecchia affatto il loro valore – prosegue il tecnico biancazzurro -. Inoltre arrivano da una striscia negativa e me li aspetto molto arrabbiati, determinati a vincere, perché hanno molto bisogno di punti». Facciamo un passo indietro, il SanLa è reduce da un convincente pareggio con la forte Castellana: «Punto meritato per quanto visto in campo – osserva Jacopetti -, ci sono state poche vere occasioni, la partita non è stata bellissima. Ma abbiamo ottenuto un pareggio che ci aiuta a proseguire il nostro camino verso la salvezza. Siamo in un buon momento e vogliamo proseguire assolutamente contro la Governolese. Però, come dicevo, le insidie saranno parecchie. Le due squadre segnano poco, e chi riuscirà a colpire per primo avrà un vantaggio non da poco».

Per la sfida in programma al Migliaretto domenica, a disposizione ci sarà Visentini (nell’ultimo match in campo per uno scampolo) che però non è ancora al massimo. In forse Baietta e Bagnoli: questi ultimi potrebbero andare in panchina.