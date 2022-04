Calcio Promozione – Jacopetti: “San Lazzaro, su la testa. Due vittorie e ci salviamo”

Mantova La sconfitta rimediata domenica al Migliaretto nel derby con l’Asola, quarta consecutiva di un mese di aprile davvero terribile, ha fatto precipitare il San Lazzaro al terzultimo posto in classifica e quindi a rischio concreto di giocare i play out. Nel girone di ritorno i biancazzurri hanno vinto solo due partite (l’ultimo successo risale al 23 marzo, 1-0 alla Pavonese) e domenica non possono assolutamente sbagliare un altro derby casalingo contro il già retrocesso Sporting Club. Per poi chiudere il campionato a Suzzara l’8 maggio. Ne parliamo con il diesse Michele Jacopetti, che domenica scorsa ha sostituito in panchina mister Stefano Negrini positivo al Covid. «E’ un momentaccio – ammette – in cui anche gli episodi ci dicono male. Il derby con l’Asola ne è un chiaro esempio. Loro sono andati in vantaggio sfruttando una nostra distrazione difensiva; nella seconda parte del primo tempo abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo incassato invece il secondo gol in avvio di ripresa, identico al primo; a quel punto ho inserito quattro giocatori in un colpo solo, abbiamo accorciato le distanze e potevamo pareggiare, invece sono stati loro a segnare la terza rete. Alla fine abbiamo perso, questa è la realtà. E la situazione di classifica si è aggravata».

«Domenica, con lo Sporting, non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincere per forza – dice ancora Jacopetti – affronteremo una squadra senza assilli di classifica, che non ci regalerà nulla com’è giusto che sia. Tocca a noi avere l’atteggiamento e la mentalità giusti per vincere il derby. Poi andremo a Suzzara per fare altri punti, non sapendo in quale posizione di classifica troveremo i bianconeri, ora in lotta per i play off, visto che nel giro di pochi punti ci sono tante squadre. Per essere certi della salvezza dovremmo fare due vittorie, ma potrebbero bastare anche quattro punti per evitare i play out: tutto è legato ai risultati delle altre partite. Comunque noi dobbiamo pensare a una partita per volta e il primo obiettivo è battere lo Sporting Club».