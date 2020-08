Ospitaletto, scappa ma viene ritrovato dai Cc: cane riportato al proprietario

OSPITALETTO Spaurito e spaesato, girovagava per le vie di Ospitaletto in cerca, probabilmente, del suo padrone. Si tratta di un cane, uno di razza – un Golden retriever – che è stato trovato da alcuni passanti in via Publio Virgilio Marone come detto a Ospitaletto. Essendo un cane di grossa taglia e sprovvisto di museruola sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto ad avvicinarsi e catturare l’animale. Già da subito, essendo il cane curato ed evidentemente ben tenuto, siì è escluso che il padrone l’avesse abbandonato. Grazie, infatti, alla medaglietta di riconoscimento l’animale è stato riportato ai proprietari legettimi che già lo stavano cercando preoccupati che gli fosse accaduto qualcosa e che fosse, quindi, in pericolo. Nessun maltrattamento, perciò, il Golden retriever aveva infatti approfittato del cancello dell’abitazione aperto ed aveva deciso di farsi un giretto per il paese e quindi si era perso.