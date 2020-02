Cambiano i percorsi Apam nel comune di Curtatone: frazioni più collegate tra loro

CURTATONE – Novità in vista a Curtatone per il collegamento Apam: le linee coinvolte, dal 3 febbraio, saranno la 9 e la 11.

Una rimodulazione che permetterà il collegamento diretto da San Silvestro e Levata con la sede municipale ed altri servizi del territorio, senza passare per il centro di Mantova: questo quanto permesso dall’accordo tra l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Mantova e Cremona ed il Comune di Curtatone. Nello specifico, la linea 11, che attualmente termina ad Eremo, verrà rinnovata con un prolungamento fino al nuovo capolinea di Corte Spagnola per poi interconettersi con la linea 9 e proseguire per Mantova. La linea 9 garantirà, invece, il collegamento con il Green Park in tutti i giorni feriali e, una volta arrivata al nuovo capolinea di Corte Spagnola, proseguirà per San Silvestro e Levata come linea 11, ad eccezione delle corse delle ore 7.20 e 15.20 in partenza da Mantova.

Una revisione delle corse che, di fatto, pur rimanendo distinte, creeranno un percorso circolare che collegherà le frazioni di Montanara, Eremo e San Silvestro tra loro e con Mantova, permettendo ai curtatonesi di spostarsi per il territorio comunale e di raggiungere i servizi locali senza recarsi fino in città ed effettuare cambi di linee.

Una soluzione, quella adottata, seguita personalmente dal sindaco Carlo Bottani, dall’assessore Luigi Gelati e dal comandante della polizia locale Cristiano Colli «con l’obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità del territorio, agevolando le manovre degli autobus che si immettono sulle strada provinciale».

La linea 11, va specificato, effettuerà il servizio nei soli giorni feriali (da lunedì a sabato): nei giorni festivi non vi sarà, quindi la deviazione per San Silvestro e Levata ma percorso diretto per Mantova, mantenendo il capolinea di partenza da Corte Spagnola e quello di arrivo in V. Emanuele 1. Gli orari di partenza da Mantova resteranno invariati ma subiranno piccole modifiche durante le corse di ritorno. Per maggiori informazioni visitare il sito www.apam.it.

Valentina Gambini