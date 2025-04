Calcio Promozione – L’Asola e mister Cobelli avanti insieme anche nella prossima stagione

Asola Fumata biancorossa. Sarà ancora Alessandro Cobelli l’allenatore dell’Asola nella prossima stagione nel campionato di Promozione. Subentrato a Mauro Franzini a sette giornate dal termine, Cobelli ha saputo dare subito un’impronta concreta alla squadra, centrando l’obiettivo salvezza con una giornata d’anticipo. Il successo decisivo è arrivato domenica 13 aprile, allo stadio Schiantarelli, contro lo Sporting Brescia. Un traguardo tutt’altro che scontato, che conferma ancora una volta le qualità di un tecnico esperto e abituato alle sfide complicate. Il curriculum di Cobelli, del resto, parla chiaro: in passato ha portato il San Lazzaro dalla Prima all’Eccellenza, ha conquistato la promozione in Eccellenza anche con la Castellana e, nella scorsa stagione, ha guidato l’Union Team Marmirolo alla permanenza in Promozione. Quest’anno, con l’Asola, ha compiuto un’altra piccola impresa, prendendo una squadra in difficoltà e riuscendo a condurla in porto grazie a solidità, equilibrio e gestione del gruppo. «Sono molto contento di proseguire il mio rapporto con l’Asola – afferma Cobelli -. Ho scelto di accettare la proposta della società a sette giornate dalla fine perché ho trovato serietà, competenza e una rosa con qualità tecniche e umane davvero importanti. La mia decisione si è rivelata corretta: la salvezza è arrivata con una giornata d’anticipo, e il merito è al 99% dei ragazzi. Hanno risposto sul campo con impegno e spirito di sacrificio». Domani, nell’ultimo turno di campionato, l’Asola sarà ospite dell’Orsa Iseo, fanalino di coda ma ancora in piena lotta per evitare l’ultimo posto, che comporterebbe la retrocessione diretta in Prima Categoria. Cobelli anticipa che darà spazio a chi ha giocato meno, ma senza abbassare la guardia: «Contro l’Orsa farò giocare qualche giovane in prospettiva futura e darò minutaggio a chi è stato meno impiegato, ma ci tengo a ribadire che l’atteggiamento dovrà essere lo stesso: massimo impegno, senza fare regali a nessuno. Andremo in campo per cercare di vincere». Ora, con la salvezza in tasca e una base solida da cui ripartire, in casa Asola si può iniziare a guardare avanti con fiducia. Con la guida esperta di Cobelli, la prossima stagione potrebbe riservare nuove soddisfazioni.