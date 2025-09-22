Calcio Promozione – L’Asola stecca anche la prima in casa: il Vobarno fa festa allo Schiantarelli (1-2)

ASOLA Inizio di stagione non semplice per l’Asola, che non riesce a raccogliere punti neanche davanti al proprio pubblico. Il Vobarno si impone 2-1 allo Schiantarelli. I bresciani partono fortissimo e sbloccano il match nelle primissime fasi con Pizzoni. La partita rimane aperta fino all’85’, quando il Vobarno raddoppia su rigore, grazie a Canciani. Nel finale accorcia le distanze Pezzini, ma ormai il risultato è compromesso.

La cronaca, adesso. Pronti, via e il Vobarno passa, grazie a una bella rete di Pizzoni, che sorprende la difesa asolana. I biancorossi non si scompongono e provano a reagire. Al 19’ si rendono pericolosi con Spagnoli. Pochi minuti dopo, ci prova Bovi dal limite. La contesa è molto equilibrata, con i mantovani più presenti degli avversari in zona offensiva. Al 40’ si fa vedere la squadra guidata da mister Guerra, con un bel tiro diagonale dal limite che trova però attento Marcolini. Nel finale della prima frazione gli ospiti sfiorano il raddoppio con Cesaroni, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. In avvio di ripresa i ragazzi di mister Cobelli provano ad alzare i giri del motore. Al 56’ il subentrato Pezzini pareggia il conto dei legni prendendo un palo. Al 65’ ancora Pezzini si rende pericoloso, con un tiro che viene salvato in due tempi all’ultimo dall’estremo difensore bresciano. Al 67’ si fanno rivedere in zona offensiva gli ospiti con Ferri, il quale conclude con un gran diagonale verso la porta che finisce a lato. Al 70’ anche Seck conclude fuori di pochissimo. Nonostante i numerosi sforzi, il risultato rimane sfavorevole per l’Asola. All’85’ si spengono le speranze di rimonta dei padroni di casa: calcio di rigore fischiato in favore del Vobarno, realizzato perfettamente da Canciani. In pieno recupero Pezzini trova la rete dell’Asola, ma ormai il tempo è praticamente scaduto e la partita termina con la sconfitta di misura, nonostante una prestazione positiva dei locali.