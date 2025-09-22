Il nuovo comandante dei Carabinieri, Pancrazio Dario Vigliotta, ricevuto dal prefetto

MANTOVA Il Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, originario della provincia di Caserta, da oggi è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova: succede al Colonnello Vincenzo Di Stefano, che nei giorni scorsi ha lasciato Mantova per assumere un prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma.

Il Colonnello VIGLIOTTA è originario della provincia di Caserta. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli dal 1996 al 1999 e, successivamente, è entrato nelle file dell’Arma dei Carabinieri frequentando il biennio formativo presso l’Accademia Militare di Modena e il triennio di specializzazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dopo il percorso formativo, nel grado di Tenente è stato destinato alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dove ha svolto l’incarico di comandante di plotone e, successivamente, comandante della compagnia allievi carabinieri. Nel biennio 2006/2007 ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma-Casilina, per poi passare al comando della Compagnia Carabinieri di Casarano (LE) per i successivi quattro anni.

Nel 2011 l’Ufficiale è stato traferito all’Accademia Militare di Modena quale comandante di compagnia ed istruttore degli allievi ufficiali dei carabinieri.

Nel 2015 ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Modena. Nel 2019 è stato trasferito presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri come Capo Sezione prima dell’Ufficio Logistico e, in seguito, del neo costituito Ufficio Antinfortunistica e Ambiente.

Dal 2023 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, occupandosi delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio trapanese.

Laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, in Scienze della Sicurezza e Sicurezza interna a Roma – Tor Vergata e in Scienze Manageriali all’università di Pescara, con master di II livello in diritto ambientale e in bonifiche di siti inquinati all’Università La Sapienza, il Colonnello VIGLIOTTA è sposato ed ha due figli.

Nella mattinata odierna il neo Comandante Provinciale è stato ricevuto in Prefettura dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto BOLOGNESI. Il Prefetto, nel formulare i migliori auguri e successi professionali al nuovo Comandante Provinciale, ha rimarcato il concetto del lavoro di squadra intrapreso con le altre Forze di Polizia con il coordinamento del Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il rappresentante del Governo ha inoltre ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la diuturna e qualificata presenza sul territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini.