Calcio Promozione – L’Asola torna al lavoro. Tozzo: “Bella squadra e tanta fiducia in Franzini”

Asola Ultima tra le mantovane di Promozione, l’Asola si raduna oggi alle 18 per iniziare la preparazione agli ordini di mister Mauro Franzini, tornato in biancorosso dopo che qui ha vissuto probabilmente gli anni più belli della sua carriera da allenatore. «Alla squadra – dichiara il presidente Massimo Tozzo – chiedo di fare un buon campionato. Il primo obiettivo è la salvezza, magari con meno patemi rispetto all’ultima stagione. Mi auguro che la prossima non sia funestata da tutti quegli infortuni che abbiamo avuto in passato. L’ultimo campionato è stato molto equilibrato, con l’eccezione dell’Ospitaletto che ha fatto corsa a sè. Credo che la Castellana possa essere la favorita per il salto in Eccellenza (sarà ospite allo “Schiantarelli” proprio alla prima giornata, ndr), tra le bresciane parlano bene del Cellatica, ma tanto prima o poi dobbiamo incontrarle tutte. La squadra mi soddisfa, ci sono parecchi giovani e vogliamo fare bene. E poi ho molta fiducia nell’allenatore, che conosce l’ambiente e sa il fatto suo».

L’Asola giocherà tre amichevoli: il 18 col Rezzato, il 20 con la Rapid United e il 24 col Curtatone. Prima dell’inizio del campionato disputerà anche le due gare di Coppa: sabato 27 in città col San Lazzaro e martedì 30 col Borgosatollo in casa.