Powerchair hockey – Di Paola nuova mazza dei Warriors. E ritorna in campo anche Merlino

Sabbioneta In casa Macron Warriors Sabbioneta continuano le novità in vista della prossima stagione nel campionato di Serie A1 di powerchair hockey. Dopo l’annuncio di Manuel Ciliberto alla guida tecnica della squadra, il club rossoblù rinforza il reparto offensivo con Mattia Di Paola, classe 1998, che ha già fatto parte, per un breve periodo in passato, dei Warriors. Di Paola aveva infatti esordito nel 2019 con la squadra junior in serie A2 segnando anche un gol. E oggi, svincolato, entra a far parte della rosa della prima squadra. Ma non è tutto. Coach Ciliberto ha convinto il presidente Fabio Merlino a tornare in campo per dare il suo contributo, sia tecnico che di carisma: riprenderà anche la fascia di capitano.

«Quello dei Macron Warriors Sabbioneta è un progetto che guarda a lungo raggio e su più fronti – ha dichiarato Merlino -. L’arrivo di Mattia è finalizzato ad un progetto di vita che ha il connubio perfetto con lo sport e dà la possibilità alla nostra società di poter continuare a lavorare sui giovani. In merito al mio ritorno in campo, è stata una decisione meditata e ponderata, al mister non ho saputo dire no, il richiamo del campo è sempre stato forte».

La FIPPS ha reso noti i gironi della prossima Serie A1 di powerchair hockey: la formazione mantovana è stata inserita nel girone A insieme a Sharks Monza, Blue Devils Genova e Magic Torino. Definiti i gironi anche per il massimo campionato di powerchair football con i Macron Warriors nel C con Venezia e Wolves Bareggio.