Calcio Promozione – Poggese, Melara attende rinforzi: “Fuori in troppi, così è difficile”

POGGIO RUSCO Di fronte a un campionato di Promozione che si sta rivelando più difficile del previsto, mister Matteo Melara ci parla a cuore aperto della situazione della sua Poggese. «Non è un momento semplice, lo ammetto. Ci troviamo con 14-15 elementi disponibili per allenamenti e partite, e le assenze si fanno sentire. Stiamo pagando le assenze e gli acciacchi di tanti giocatori chiave. Tayo Akinbinu sarà fuori per tutta la stagione per un brutto infortunio. E’ un elemento unico, la sua capacità di saltare l’uomo era cruciale per il nostro attacco, non è un tipo di giocatore che si trova facilmente. Poi c’è Andrea Pini, che rivedremo solo nel girone di ritorno. Situazioni che, sommate agli acciacchi di Lonighi, Balestrazzi e Vincenzi, pesano sull’economia di gioco». Servono dunque rinforzi. «La società ci sta lavorando – spiega Melara -. Non è facile, trovare subito giocatori di categoria, prima del mercato di dicembre. Non sono uno che si lamenta facilmente, ma dobbiamo fare i conti con diverse problematiche. La rosa è stata costruita per un altro tipo di campionato, per stare là davanti, ma servono rinforzi immediati. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, restare uniti e lavorare sodo». Si è parlato di rinforzi anche di grido: «Sono girati nomi di assoluta grandezza, ed è chiaro che mi piacerebbero, è chiaro che l’ideale sarebbero 3-4 innesti provenienti dall’Eccellenza».