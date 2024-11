Tpl, da Regione Lombardia 363 mila euro a Cremona-Mantova

Mantova Regione Lombardia ha assegnato 24,3 milioni di euro di fondi ministeriali per compensare le perdite di ricavi nel settore del trasporto pubblico locale (Tpl) lombardo per l’anno 2021, causate dall’emergenza Covid-19. I destinatari sono le sei Agenzie di Bacino per il TPL, l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e Trenord. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, all’Agenzia Tpl di Cremona-Mantova sono destinati 363.420,13 euro. “Continua l’impegno di Regione Lombardia – dice l’assessore Lucente – per sostenere il trasporto pubblico locale. Ancora una volta diamo una risposta concreta alle richieste delle Agenzie dei territori e al sistema dei trasporti, che hanno subito importanti perdite economiche durante il periodo pandemico. Uno sforzo notevole, visto che tali risorse si aggiungono ai 134 milioni di euro già stanziati solo nel 2024. In totale, sino ad oggi, per mancati ricavi da Covid, Regione Lombardia ha già riconosciuto alle Agenzie ben 319 milioni di euro. L’ennesima dimostrazione di quanta attenzione Regione dedichi ai trasporti e alla volontà di offrire un servizio sempre più moderno ed efficiente”. Entro la fine dell’anno, il Governo prevede di distribuire ulteriori fondi alle Regioni per i mancati ricavi, pari a circa 200 milioni di euro totali. A Mantova all’Agenzia Tpl Cremona-Mantova 363.420,13 euro.