Calcio Promozione – San Lazzaro fa il miracolo: 3-0 alla Bagnolese e salvezza

MANTOVA Un miracolo. E il campionato del San Lazzaro è finito in gloria. Con una salvezza che ha, appunto, del miracoloso. Sì, perchè la squadra di mister Negrini doveva pareggiare lo 0-3 subito all’andata in casa della Bagnolese per evitare la retrocessione. E ha realizzato l’impresa negli ultimi 90 minuti della stagione, restituendo il tris ai bresciani e portando quindi la serie in parità, ma grazie alla migliore posizione di classifica al termine della regular season, i biancazzurri si sono guadagnati la permanenza in Promozione. Non hanno mai mollato, ci hanno creduto sempre. E sono stati premiati.

La cronaca, adesso. Il SanLa aggredisce subito la partita, ma al 6’ la prima conclusione è degli ospiti: la difesa mura. La risposta biancazzurra non si fa attendere: cross di Rasini per Gianmarco Alberini, il cui tiro viene sporcato dalla retroguardia bresciana e la palla arriva dritta tra le braccia di Portesi. Al 21’ è ancora SanLa in attacco: cross di Visentini per Rasini, che spizza di testa, ma non riesce a dare la giusta angolazione alla palla che schizza oltre la traversa. Poco dopo, ancora Visentini ci prova con una botta da fuori, ma la palla finisce a lato. Nel primo tempo è un continuo botta e risposta tra le due squadre, con il San Lazzaro che, con il passare dei minuti, si fa sempre più minaccioso dalle parti di Portesi, ma non riesce a sbloccare il risultato. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa mister Negrini butta subito nella mischia Badalotti al posto dell’ammonito Ganda e la mossa si rivela efficace. Al 50’ arriva il gol di Gianmarco Alberini, che mette a sedere Portesi con una splendida parabola. Passano dodici minuti e Alberini concede il bis: sfrutta uno svarione difensivo e insacca la palla nell’angolino basso di sinistra: incolpevole Portesi, che viene oscurato dai suoi difensori. Il SanLa ci crede, la Bagnolese è sotto shock. Palla al centro e Badalotti completa la rimonta: il gigante buono si incunea nella difesa immobile e disegna una splendida parabola che lascia di sasso il portiere. Tutta la panchina schizza in campo, sugli spalti è festa grande, ma la partita non è finita. Grande tensione negli ultimi minuti, che non passano mai. Ma quando arriva il 90’, e il triplice fischio, la festa del San Lazzaro può finalmente cominciare. Ha fatto l’impresa, è salvo, resta in Promozione. Un vero miracolo.