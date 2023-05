Calcio Promozione – San Lazzaro, Jacopetti può restare solo ds: arriva un nuovo mister?

MANTOVA Dopo aver centrato la salvezza, al San Lazzaro si guarda al futuro, in vista della prossima avventura in Promozione. La società del presidente Angelo Valenza si sta già muovendo: dopo aver mantenuto la categoria nelle vesti di manager, cioè allenatore e direttore sportivo, Michele Jacopetti potrebbe restare solo dietro la scrivania, scegliendo un tecnico a cui affidare la gestione della prima squadra: «A bocce ferme – dice Jacopetti – sto parlando col presidente per capire come muoverci in vista della prossima stagione. Potrebbe esserci un cambio nella conduzione tecnica – anticipa -, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa: è normale che in queste fasi si facciano delle opportune valutazioni». Tra i profili sondati dai biancazzurri ci sarebbe anche quello di Makris Petrozzi, vincitore del torneo di Prima con l’Union Team, sul quale avrebbe messo gli occhi anche la Governolese. L’intenzione dei giallorossi è comunque quella di trattenere il tecnico della Promozione.