Calcio Promozione – Suzzara, intoppi sul passaggio di consegne? I conti del club sarebbero peggiori del previsto

Suzzara Potrebbero esserci (perlomeno momentaneamente) degli intoppi sul passaggio di consegne del Suzzara, che attende un nuovo organigramma dopo l’annunciato ingresso in società di Michele Baratti e altri imprenditori, inizialmente sotto forma di sponsor, e in seguito con ruoli operativi ben definiti.

Come sempre ribadito dai soggetti entranti, la priorità era quella di salvare il club da un destino cupo, visto che c’erano anche situazioni pregresse da sistemare a livello economico. Nulla di scandaloso in un club sportivo, tantomeno nel dilettantismo, e infatti la trattativa, andata avanti per circa un paio di settimane, verteva proprio su quante risorse impiegare nell’eventuale risanamento della società. Ma, a quanto pare, sarebbero spuntate nuove situazioni che avrebbero reso molto più difficoltoso il percorso di salvataggio del glorioso sodalizio bianconero. Operazione a rischio? Ancora presto per dirlo, visto che a precisa domanda non ci sono stati commenti. Ma sicuramente, se tutto è confermato nei termini che sembrano profilarsi, occorrerà una negoziazione supplementare per mandare in porto la nave, come si suol dire e poter dare un futuro certo al Suzzara Sport Club anche nelle prossime stagioni.

Nel frattempo c’è da preparare l’ultima partita dell’anno solare, probabilmente l’ultima con l’apporto degli atleti di Soccer Universities (e probabilmente di alcuni dei giocatori titolari “esperti”) e di mister Sergio Pelegrin, destinati a salutare dopo la sosta natalizia. La trasferta di Vobarno è sicuramente una delle partite più difficili a livello di tasso tecnico, ma tra i bianconeri non è mai mancato l’impegno, e considerando le difficoltà di varia natura sin qui affrontate, il bottino ottenuto in classifica è tutt’altro che disprezzabile. Nella trasferta bresciana sicuramente assente lo squalificato Farfare, che non vedrà il campo fino al mese di marzo, a causa della lunghissima squalifica comminata dal giudice sportivo dopo un acceso scontro con un avversario nel match casalingo con il Rezzato.