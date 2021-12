Calcio Promozione – Suzzara lanciato, Castellana senza mezza difesa: il derby dell’Allodi promette scintille

MANTOVA Dopo il turno infrasettimanale con le gare dell’ultima di andata, domani si torna in campo per giocare la 13esima giornata di Promozione nella quale spicca il derby dell’Allodi fra il Suzzara e la Castellana, per altro le uniche due mantovane che hanno giocato mercoledì, con alterne fortune. Si sono già affrontate nei sedicesimi di Coppa Italia a Castel Goffredo e in quella occasione i biancazzurri si imposero con un secco 4-0.

Il Suzzara viene dal pareggio con l’Ospitaletto, per il quale, evidentemente, le squadre mantovane sono tabù. Mentre la Caste ha perso di stretta misura sul campo dell’Ome. «Mi aspettavo di più dalla prima in classifica – dice il tecnico delle zebre, Andrea Bellini – alla fine abbiamo ricevuto i complimenti, che fanno sempre piacere, ma avrei preferito i tre punti. Avanti per la nostra strada, affrontiamo un’ottima squadra ed è un derby per cui ci teniamo a fare bella figura, anche perchè la vittoria all’Allodi manca da più di un mese. C’è un bel gruppo, i ragazzi lavorano sodo e questo è un buon segnale». Tra i bianconeri rientrano Messori e Ruggeri dalla squalifica, oltre a Caramaschi, mentre Bozzolini darà forfait. La Castellana, invece, dovrà fare a meno a lungo di Peschiera, che si è rotto il malleolo, e Arduini; da valutare per il derby le condizioni di Beggi e Gyamfi. «Domenica scorsa abbiamo vinto il derby con lo Sporting – ricorda il gm Alessandro Novellini, fresco di nomina ad allenatore della Rappresentativa Giovanissimi – mercoledì non meritavamo di perdere, il pareggio sarebbe stato più giusto. Stiamo andando bene e cercheremo di vincere anche a Suzzara, pur in emergenza. Mercato? Seguiamo dei profili giovani per rimpolpare l’organico, ma non faremo certo follie».