Pallavolo serie B – Gabbiano col Valtrompia, Viadana a Modena

MANTOVA Nona di andata nella B maschile. Il Gabbiano, che guida il campionato con l’Ongina, è ospite a Bovezzo del Valtrompia, staccato di cinque lunghezze (ore 20.30, arbitri Giuseppina Stellato di Caserta e Barbara Manzoni di Lecco). «Auguriamoci di poter superare il mal di trasferta – afferma il diesse Stefano Melli – considerato che abbiamo perso l’ultima gara giocata a Monticelli d’Ongina e in precedenza quella in casa del Dual. La squadra si è allenata bene, evidente segno che vuole fare una grande gara in terra bresciana». A Modena (ore 19, arbitri Ilaria Zoffoli di Rimini e Magnani di Reggio Emilia) andrà in campo il Viadana, ospite del baby team della Città della Ghirlandina, ultimo con un sol punto. «Attenzione: di partite facili o scontate neanche l’ombra – afferma il presidente Valeriano Rossi – Significa che bisogna prestare attenzione a tutti gli avversari; guai a credere che la gara sia facile per la differente classifica. Per quanto ci riguarda dobbiamo riscattare il passo falso di due turni fa a Mirandola». Assenti Alessandro Chiesa e Caramaschi.