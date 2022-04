Rapinatore arrestato mentre tenta il bis, nei guai un 49enne mantovano

MANTOVA – Ha messo a segno una rapina al mattino, e visto che il colpo era andato a buon fine ha deciso di fare il bis, che però non ha avuto altrettanto successo. Un 49enne mantovano è stato arrestato l’altro ieri pomeriggio dai carabinieri di Parma, dove il malvivente, italiano con diversi precedenti, aveva iniziato il suo raid già nella mattinata. Armato di un taglierino il 49enne aveva infatti messo a segno una rapina al bar della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. Erano circa le 11 di domenica mattina quando un uomo, alto, che indossava un paio di jeans, un gilet con cappuccio e con il volto coperto si è presentato al bar della stazione, ha minacciato i baristi con un taglierino di colore celeste e facendosi consegnare quanto c’era nel registratore di cassa in quel momento: poche centinaia di euro. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza del bar e da quella della zona della stazione ferroviaria. Le immagini mostravano un uomo incappucciato ma con un dettaglio importante per le indagini che sono seguite: impugnava un taglierino celeste. Un particolare questo che ha finito per incastrare il 49enne quando, sempre l’altro ieri nel primo pomeriggio, ha tentato una seconda rapina in una farmacia di via Trento, distante qualche centinaio di metri dalla stazione. L’uomo ha atteso che non ci fosse nessuno nella farmacia ed è entrato minacciando il titolare con il taglierino di colore celeste. Dopo aver chiesto 100 euro ha tentato di rubare l’incasso, ma visto che la rapina stava prendendo una brutta piega il malvivente ha deciso di lasciare perdere e si è dato alla fuga. Una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona si è messa subito a cercare il bandito, del quale avevano già una descrizione per la rapina di poche ore prima. La caccia al rapinatore questa volta durava pochi minuti; il 49enne veniva trovato poco distante: aveva il taglierino in tasca ed era ancora vestito con gli abiti usati per i due assalti. Veniva quindi arrestato per tentata rapina aggravata alla farmacia e denunciato per la rapina al bar della mattina.