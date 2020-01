Calcio Seconda Categoria – Bellini: “Pomponesco, non fermarti adesso”

Pomponesco Il girone di ritorno è iniziato sotto i migliori auspici per il Pomponesco. La squadra di Maurizio Anselmi, prima ha battuto 2-0 il BorgoVirgilio, poi domenica scorsa si è imposto 1-0 a Marmirolo sulla Robur; i rivieraschi sono dunque saliti a 23 punti. Nel prossimo turno ospiteranno la Dinamo Gonzaga, che li precede di sei lunghezze. «Non è stato facile vincere contro un avversario che ha disputato un’ottima gara – spiega il presidente Gianfranco Bellini -. La Robur ha sbagliato un rigore, costretto il nostro estremo difensore Tenca a superarsi in più di una occasione, un ragazzo del 2002 che ha sostituito in maniera impeccabile Becchi. E’ stato importante anche cogliere il successo in inferiorità numerica». Ora la Dinamo: «Ottima squadra, all’andata ha fatto una buona impressione. Sappiamo che non sarà facile, la considereremo un’altra tappa nel percorso di crescita tecnica e mentale. Dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto». Out Giovannini, Gozzi e Monti.