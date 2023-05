Calcio Seconda Categoria – Borsatti: “Ostiglia, daremo tutto per la salvezza”

OSTIGLIA L’Ostiglia domenica si gioca tutto, nel play out salvezza a Gonzaga con la Dinamo. Ai gonzaghesi basteranno due risultati su tre, menter la squadra allenata da Stefano Negrini dovrà obbligatoriamente vincere per evitare la retrocessione: «Sarà una partita dura e difficile – dichiara il direttore sportivo Marco Borsatti – . Dopo il pareggio dell’andata, impossibile fare previsioni perché gare come queste sono sempre a sé. La sfida precedente è stata molto combattuta: noi ci siamo espressi meglio nel primo tempo, mentre loro nel secondo. C’è rammarico perché potevamo portarla a casa». Stagione comunque negativa per i biancazzurri «Potevamo e dovevamo fare di più – spiega -; è stata un’annata al di sotto delle aspettative. Eravamo partiti con l’obiettivo salvezza e ora dobbiamo provarci ai play out. Pensavamo ad una permanenza tranquilla in Seconda e invece siamo qui a dover evitare la Terza». «L’annata è stata anche molto sfortunata, va detto – prosegue – costellata da infortuni che hanno oltremodo accorciato la rosa. Dall’inizio alla fine del campionato, siamo sempre rimasti a lottare nella parte bassa della classifica, senza riuscire a spiccare il volo. Di certo, la falsa partenza non ha aiutato, ma ora speriamo ed incrociamo le dita. Domenica dobbiamo dare tutto per restare in Seconda».