Guidizzolo, Martedì 26 Ottobre il gruppo di lettura ‘Bibliochiacchiere’ legge ‘Hotel Silence’ della scrittrice islandese Abdur Ava Olafsdottir alla Cittadella delle Associazioni

GUIDIZZOLO Si terrà stasera alle ore 21 presso la Cittadella della Associazioni di via Don Sturzo nr. 36, un incontro del gruppo di lettura “Bibliochiacchiere” per leggere e discutere insieme del libro “Hotel Silence” della scrittrice islandese Abdur Ava Olafsdottir, pubblicato da Einaudi nel 2019. Il romanzo parla della storia di Jónas, uomo di quarantanove anni con un talento speciale per riparare le cose. La sua vita però non è facile da sistemare: la madre oramai vive in un ospizio e soffre di demenza, ha appena divorziato e l’ex moglie gli confessa che la loro amatissima figlia in realtà non è sua. Per partecipare alla serata è necessario essere in possesso del Green Pass e della mascherina protettiva. L’incontro è aperto a tutti coloro che volessero partecipare e la prenotazione è obbligatoria telefonando alla biblioteca comunale al numero 0376-840435 oppure inviando una mail all’indirizzo: biblioteca@comune.guidizzolo.mn.it.

Paolo Zordan