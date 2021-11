Calcio Seconda Categoria – Castellucchio, partenza positiva

CASTELLUCCHIO Inizio positivo nel campionato di Seconda Categoria (girone cremonese) del Castellucchio. Gli uomini di Omero Rossetti attualmente sono al terzo posto a quota 14, dopo il successo interno sul Castello Ostiano. Domenica derby a Rivarolo contro la Rapid United di Gozzi che occupa il secondo posto con cinque lunghezze di vantaggio sul team del presidente Nasi : «Non ci possiamo lamentare di come sta andando, siamo andati oltre gli obiettivi di partenza in questo inizio di torneo – ammette Rossetti -, andiamo avanti nonostante le molte assenze, tema comune a tante squadre, significa che ogni domenica c’è da “inventare” la formazione, il nostro obiettivo resta la salvezza, la Rapid United è forte di atleti che sono un lusso per la categoria, segna tantissimo. Sarà dura per noi ma ce la giocheremo e se coglieremo un risultato positivo non potremo che essere soddisfatti».