Calcio Seconda Categoria – Il Curtatone si rifà sotto grazie a Nouhi: “Ora sotto col Quistello”

CURTATONE Dopo due sconfitte consecutive, il Curtatone torna al successo grazie al gol vittoria di Aiob Nouhi, e si riporta a -1 dalla vetta: «Col Pomponesco l’abbiamo gestita bene – dice l’attaccante – . Anche se il pallino del gioco era a nostro favore, siamo riusciti comunque a sprecare tante occasioni. Per fortuna sono riuscito a sbloccarla dopo un loro calcio d’angolo sbagliato: Coppiardi mi ha lanciato, ho saltato il primo uomo e poi calciato da 20 metri di sinistro trovando il gol sotto la traversa». «Sono contento della vittoria – prosegue – . Venivamo da due sconfitte, quindi ci voleva un bel segnale. La dedico ai miei compagni, allo staff e a tutti i tifosi». «Sono contento di essere leader e trascinatore della squadra. La società me lo aveva chiesto ad inizio anno e spero di non deluderla. Siamo contenti del nostro percorso, però c’è rammarico per aver perso due gare dove abbiamo sprecato tanto. Purtroppo non concretizziamo abbastanza; arriviamo in area ma ci manca la giusta cattiveria». Domenica lo scontro ad alta quota con il Quistello: «Sarà un crocevia fondamentale per noi – avverte – . Atletico Castiglione e Dinamo Gonzaga si scontreranno, quindi per noi sarà fondamentale approfittarne se vogliamo sopravanzare i rossoblù. Dovremo approcciarla nel modo giusto ed essere il più cinici possibile». «Vogliamo vincere il campionato – conclude – e ci proveremo fino alla fine, anche se sappiamo che sarà dura. Si sono rafforzate tutte, quindi ci spetterà un ritorno di fuoco. Per fortuna abbiamo una squadra solida e sono sicuro che i nuovi acquisti ci daranno una grossa mano».