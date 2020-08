Calcio 1ª Categoria – Marmiroli: “Il mio Gonzaga è competitivo con Giarruffo, Fornasari e Rammairone”

GONZAGA Sono tre i volti nuovi in casa Gonzaga: Fornasari dalla Futura, Giarruffo dalla Governolese e Rammairone dalla Casteldariese. «Tre acquisti mirati, l’obiettivo era quello di inserire un giocatore per reparto, non aveva senso cambiare tutto – afferma mister Davide Marmiroli – abbiamo un gruppo di atleti esperti che danno ampie garanzie e ragazzi del nostro vivaio che hanno maturato la dovuta esperienza anche nella Juniores Regionale. Dei tre nuovi, spendo qualche parola su Giarruffo, giunto in prestito dalla Governolese, nell’ultima stagione al Porto e ancora prima nella Poggese: è un giocatore che ha enormi potenzialità, può fare più di quanto è riuscito ad esprimere finora». «Fornasari e Rammairone – prosegue Marmiroli – hanno giocato in Seconda, ma sono giocatori di spessore, che saranno molto utili alla causa. Con loro siamo riusciti ad assestare al meglio la squadra per avere maggiore qualità. Squadra che nell’ultima stagione non è stata in grado di esprimere tutte le sue potenzialità; nel prossimo campionato dovremo riuscire da subito ad avere un rendimento più costante».

La società, su indicazioni del tecnico, è riuscita a trattenere Auri, che piaceva al Suzzara, e Nicolò Barbieri nel mirino del Quistello. Potrebbe restare in biancazzurro anche il giovane attaccante Paolozzi, in trattativa col Sermide. La preparazione inizierà lunedì 24.