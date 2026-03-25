Calcio Seconda Categoria – La Villimpentese non si dà per vinta. Bonizzi: “Giocheremo quattro finali”

VILLIMPENTA Grazie al quinto successo di fila, la Villimpentese rimane in scia (a -4) alla capolista Moglia. I canarini hanno vinto 2-1 a Soave grazie alle reti di Mariani e Pini. Ma il merito è anche di Lorenzo Bonizzi, autore di parate decisive: «E’ stata una gara difficile da interpretare – spiega il portierone – siamo riusciti a trovare subito il doppio vantaggio che ha messo la partita in discesa, ma un rigore dubbio, poi trasformato, ha rimesso tutto in discussione. Siamo stati bravi ad attutire il colpo, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa però i piani sono cambiati dopo l’espulsione di Pisha. Ci siamo arroccati in difesa, riuscendo a conquistare la vittoria. È stato un successo di cuore e sofferenza».

Guardando la classifica, pesano più i pareggi, nove, rispetto alle sconfitte, solo due. Nessuna squadra ha perso meno partite. «Volevamo provare a fare un campionato di vertice – afferma Lorenzo – in estate abbiamo faticato a trovare la quadra ma, gara dopo gara la squadra ha iniziato ad ingranare. Purtroppo però a novembre mi sono prima strappato il polpaccio, poi ho avuto una distorsione al ginocchio. Quella di domenica scorsa era la mia prima partita dopo quattro mesi di stop. Ne avrei fatto a meno, ma nel calcio sono cose che capitano. Ho faticato a recuperare, ma ne è valsa la pena. Tornare a sentire l’adrenalina che ti trasmette la partita è stato bellissimo». «Il duello con il Moglia – prosegue Bonizzi – non è facile. Vero è che abbiamo ottenuto sette risultati utili consecutivi. Loro però non mollano un centimetro. Non ci resta che provare a vincere tutte e quattro le partite rimanenti. L’importante è pensare al nostro percorso perché se iniziamo a concentrarci sugli avversari, finiamo per rischiare di perdere altri punti per strada. Già ne abbiamo lasciati indietro con Segnate e San Lazzaro, non vogliamo ripetere gli stessi sbagli». Domenica allo “Scirea” arriva il Borgo Virgilio, terzo a -6 e reduce dalla vittoria sul SanLa. «Sarà una finale – conclude Bonizzi – la prima di quattro, contro una squadra tosta che si gioca un posto play off».