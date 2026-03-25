Rugby Serie A Elite – Viadana, Segovia avvisa le rivali scudetto: “La vittoria con Reggio ci ha gasati”

VIADANA In sede al Rugby Viadana, quando i gialloneri hanno dovuto salutare a malincuore Federico Ruiz e Samuele Locatelli, la dirigenza si è trovata davanti a un quesito non da poco: trovare nuovi ball carrier della stessa caratura. In conferenza stampa post Viadana-Valorugby, Roberto Tejerizo, coach degli avanti, ha spiegato che si sta lavorando molto su Marcello Catalano, ma proprio la sfida contro i diavoli reggiani ha confermato quanto Leonardo Segovia possa essere dirompente con il pallone in mano, pronto a cercare corse sulla verticale. Per Segovia 80 minuti in campo significano nove sfide uno contro uno, di cui tre vinte in modo netto, dieci placcaggi e passaggi senza errori, a dimostrazione di una crescita costante.

Leo, sei stato uno dei protagonisti di una partita epica che ha dato un grande segnale al campionato, ovvero che allo Zaffanella è difficile vincere per chiunque. Cosa ne pensi?

«E’ stato qualcosa di molto bello. Sapevo che queste partite si sentono molto e che sono quelle che tutti vogliono giocare. Sono contento per la prestazione che abbiamo fatto e, ovviamente, per la vittoria che ci ha dato tanta carica».

Sabato si affrontano i vostri prossimi avversari, Vicenza e Fiamme Oro. Che tipo di partite vi aspettate?

«Credo che saranno partite durissime: entrambe le squadre sono molto forti nel contatto. Per me la chiave sarà proprio quella, ed è un bene per noi poter pianificare le sfide con una settimana in più di lavoro dopo una gara intensa come quella contro Reggio Emilia».

Quali sono i momenti che ricordi meglio della partita con Valorugby?

«Il ricordo che mi viene in mente sono i dieci minuti nella nostra area dei cinque metri a difendere. Credo che questo dica molto del gruppo che abbiamo e di ciò che cerchiamo ogni volta in campo».

Ora c’è la pausa e poi si tornerà allo Zaffanella, che diventa sempre più pieno col passare delle partite. Quanto ha inciso il calore dei tifosi contro Reggio?

«Il calore dei tifosi si sente sempre e molto. È il plus di ogni giocatore del Viadana, la spinta di cui abbiamo bisogno per affrontare qualsiasi partita. Siamo molto grati a loro».

La corsa ai play off è apertissima e Viadana si gioca tutti gli scontri diretti in casa tranne uno, quello di Roma contro le Fiamme Oro. Quale sarà la partita più importante?

«Pensiamo partita per partita. Credo che tutte le gare siano importanti, ma quelle in casa rappresentano un’ottima opportunità per prendere punti. La sfida a Roma sarà una guerra: ci giocheremo il tutto per tutto».