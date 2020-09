Calcio Seconda Categoria – Losi: “L’Ostiglia lavora sodo, ma è il caso di ripartire?”

OSTIGLIA Agli ordini del confermato allenatore Simone Losi, gli atleti dell’Ostiglia proseguono la preparazione al prossimo campionato di Seconda categoria, che affronteranno da neopromossi. «Eravamo inattivi da molto tempo, da febbraio – spiega Losi – quindi all’inizio della preparazione il ritmo è stato blando, mentre questa settimana il lavoro è stato più intenso. Procediamo come da tabella, cercando di attenerci, con fatica, ai protocolli. Nella fase di preparazione i problemi sono minori, ma cosa accadrà quando saremo in campionato? Come dovremo comportarci? Ricordiamoci sempre che siamo dilettanti e la gente lavora, studia, ha un’attività, deve portare a casa lo stipendio: come la mettiamo se uno si ammala? Qui non siamo in serie A e i protocolli devono essere adeguati al calcio dilettantistico. A fine mese è previsto l’inizio dei campionati, ma a mio avviso non siamo pronti. Più che il calcio qui c’è in gioco la salute, si potrebbe allora iniziare anche a gennaio. Noi come Ostiglia comunque andiamo avanti nella preparazione, siamo neopromossi in Seconda e vorremmo fare un buon campionato. Vedremo di trovare qualche squadra per disputare delle amichevoli, quella prevista col Sermide è saltata».