Calcio Seconda Categoria – Play off: la Rapid Olimpia pareggia col Soave (1-1) e vola alla fase regionale

GAZOLDO Il pareggio più dolce che esista. Grazie all’1-1 interno col Soave, la Rapid Olimpia vola alla fase regionale dei play off e ora può sognare il salto di categoria con un ultimo sforzo: nel triangolare con Cologne (Brescia) e Accademia Gera d’Adda (Bergamo) basterà, con ogni probabilità, vincere almeno una gara per regalarsi la Prima Categoria. Gara tosta quella del “Comunale” contro i granata che, per un’ora abbondante, hanno sognato il secondo sgambetto consecutivo dopo quello rifilato al Casaloldo sette giorni fa. Al triplice fischio finale il pensiero di Balzanelli e soci è andato al compagno Zerbini, vittima di un brutto infortunio al 26’ che ha costretto il direttore di gara a sospendere la gara per qualche minuto lasciando tutti colfiato sospeso: il centrale, dopo un duro contrasto con Saccardi, è stato trasportato al più vicino ospedale in ambulanza (si parla di sospetta frattura di un dito del piede) sostenuto dagli applausi dello sportivo pubblico presente. La posta in palio è alta, le due squadre badano più a non penderle che a darle e non a caso l’unica azione degna di nota della prima frazionesi registra al 10’ quando A. Pasetti, liberatosi della marcatura, esplode un potente sinistro sul primo palo obbligando Gollini a rifugiarsi in corner. Il Soave, per contro, gestisce palla non scoprendosi con Balzanelli costretto ad intervenire solo in presa alta. Ad inizio ripresa accade quello che nessuno si aspetta: gli ospiti, dopo una manciata di secondi, beneficiano di un piazzato che Becchi calcia defilato trovando la deviazione di Campagnari che segna sul secondo palo. La rete siglata, paradossalmente, anzichè galvanizzare la truppa di Sansone sprona i giallorossi a fare meglio e al 62’ è Moreni ad avere sui piedi il punto del pari ma la sua conclusione da buona posizione non centra lo specchio. Alla Rapid basta però un solo minuto in più per pareggiarla: il solito A. Pasetti, ricevuta palla defilato sulla sinistra, fa perno sul centrale di difesa aggirandolo ed appena entrato in area scaglia una fucilata sul primo palo che inchioda l’estremo ospite. Il gol subìto pesa come un macigno per i soavesi che, salvo qualche buono spunto dei neo entrati Azzali e Bedani, non riusciranno più ad impensierire Balzanelli: la Rapid gioca la restante parte di gara palleggiando senza perdersi in inutili fronzoli portando a casa partita e qualificazione. Prossimo impegno tra sei giorni in casa del Cologne. Avanti tutta!