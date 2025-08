Calcio Seconda Categoria – Un Casaloldo competitivo, ma senza pressioni. Zanotti: “Ci divertiremo”

CASALOLDO I ragazzi del Casaloldo ripartono con entusiasmo e rinnovate ambizioni nella nuova stagione di Seconda categoria. Inseriti nel girone N della Delegazione di Mantova, si preparano ad affrontare un campionato stimolante, con la guida del nuovo allenatore Anelli, subentrato a Mistai. Prima ancora che fosse ufficializzata la composizione del girone, la società ha presentato la squadra: all’evento, oltre al presidente Fabio Zanotti, sono intervenuti anche il mister Anelli e il direttore sportivo Girardini. La preparazione prenderà il via lunedì 18 agosto e, come sottolineato dai dirigenti, lo spirito del gruppo sarà improntato alla passione e alla voglia di stare insieme, senza pressioni. «Divertirsi e far divertire è uno degli obiettivi principali per questa stagione – afferma il presidente Zanotti -. Durante la presentazione abbiamo ribadito che vogliamo fare le cose per bene, ma senza ossessioni e senza che tutto questo diventi un peso. Per noi il calcio è un hobby: nessuno è un professionista e giocare nel Casaloldo deve essere prima di tutto un piacere». Nonostante ciò, la società crede nel valore del gruppo: «Sulla carta riteniamo di avere una squadra competitiva – prosegue Zanotti -. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo cambiato quattro giocatori, mantenendo però una buona ossatura. Daremo il massimo durante tutto il campionato. Se qualcun altro sarà più bravo, gli faremo i complimenti, come del resto abbiamo fatto anche nella stagione passata». Il nuovo corso targato Anelli si fonda dunque su un equilibrio tra ambizione e leggerezza, tra voglia di vincere e spirito di gruppo. Il Casaloldo si candida a essere una delle protagoniste del girone, con l’obiettivo di crescere senza perdere mai di vista il divertimento.