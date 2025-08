Canoa – La Lega Navale Mantova brilla all’Idroscalo

MILANO Sette finali in tre giorni di gare, prove mai banali contro il meglio della canoa giovanile italiana, e un bottino di prestazioni solide che confermano la crescita costante del vivaio virgiliano: è estremamente positivo il bilancio della Lega Navale Italiana di Mantova ai Campionati Italiani Under 23 e alla gara nazionale selettiva per la categoria Ragazzi, andati in scena lo scorso fine settimana all’Idroscalo di Milano. In acqua sono scesi Marianna Ballarini, Chiara Nasi, Andrea Alberini e Luigi Maria Pezzini: quattro giovani atleti che hanno saputo tenere alto il nome della canoa virgiliana in un contesto tecnico di assoluto valore. Il programma si è aperto venerdì con le gare sui 1000 metri, distanza lunga e molto impegnativa: ottimo esordio per Marianna Ballarini nel K1 Ragazze, capace di centrare la quinta posizione in finale, risultando quarta tra le atlete del 2010, la sua classe d’età. Finale raggiunta anche da Chiara Nasi nel K1 Under 23, dove ha chiuso al settimo posto, mentre Alberini e Pezzini hanno ottenuto l’ottavo posto nel K2 Junior, chiudendo in crescita una prova di resistenza e affiatamento.

Sabato spazio ai 500 metri, distanza che metteva in palio le prime convocazioni per la nazionale categoria Ragazzi: ancora una volta Ballarini protagonista, con un’altra quinta piazza in finale nel K1 Ragazze primo anno. Non sono invece riusciti a qualificarsi per l’ultimo atto, ma hanno sfiorato l’accesso Chiara Nasi nel K1 Under 23 e Andrea Alberini nel K1 Junior, entrambi quarti in semifinale. Settimo tempo in semifinale per Pezzini nella stessa prova. A chiudere il sabato, il K2 Misto 500 Junior con la coppia Ballarini-Alberini, che ha ottenuto un quinto posto in finale convincente e promettente in chiave futura.

Domenica le distanze si sono accorciate con i 200 metri, sprint esplosivi dove la tecnica deve sposarsi alla massima potenza. Marianna Ballarini ha chiuso quarta la semifinale del K1 Ragazze, mentre Chiara Nasi si è spinta fino alla finale nel K1 Under 23, terminando al nono posto. Nono anche il piazzamento per il K2 200 Junior di Alberini e Pezzini, che ha comunque mostrato buone potenzialità e affiatamento. Per quanto riguarda le selezioni della categoria Ragazzi, la situazione resta ancora aperta: i risultati ottenuti da Ballarini nei 500 e 200 metri l’hanno portata nelle zone alte della classifica nazionale, e sarà ora compito della commissione tecnica valutare la formazione delle barche multiple intersocietarie in vista del prossimo grande appuntamento azzurro: la selezione nazionale per l’Olympic Hopes, in programma dal 29 al 31 agosto.

A coronare il weekend di gare è arrivata anche la splendida prestazione della coach Mihaela Buta, che da anni segue con dedizione e competenza il settore giovanile della Lega Navale. Buta è salita tre volte sul podio ai Campionati Italiani Dragonboat con l’equipaggio The Core Sabaudia, conquistando il bronzo sui 500 metri Master femminile, il bronzo sui 200 Master open e soprattutto l’oro con titolo italiano sui 200 metri Senior femminile. Un tris di medaglie che conferma il valore dell’allenatrice anche come atleta, pronta ora a vestire la maglia azzurra per la Coppa del Mondo in programma a settembre a Ruse, in Bulgaria.