Calcio Seconda Categoria – Una Roverbellese nuova di zecca. Ferrari: “Ci faremo valere”

ROVERBELLA La Roverbellese ha chiuso il mercato con gli annunciati innesti di Baccolini (nella foto) e Tosato, entrambi in prestito dal Curtatone. I due ultimi arrivi completano la rosa affidata al nuovo allenatore Massimiliano Ferrari, che guiderà i gialloverdi anche nella prossima stagione di Seconda Categoria. L’operazione era già stata definita dal diesse Cristian Zanotti, in attesa però dell’ok definitivo da parte della Nac. Il grande colpo di mercato è certamente bomber Alessandro Bellini, ma l’estate della Rove è stata movimentata da tanti nuovi innesti: Bonora, De Antoni, Bourgana (gradito ritorno), Bonomi, Aiosa, Zambello, Martinetti, Caporale, Greggio, Gazzoni, Borgione, Frigo Favalli, Di Stefano e Sbalchiero. «Sono contento del mercato – ha spiegato mister Ferrari -. L’obiettivo ora è amalgamare al meglio il gruppo. Il campionato si preannuncia tosto: Quistello e Villimpentese saranno protagoniste, ma ogni anno c’è sempre una squadra sorpresa. Noi vogliamo far bene, ma sarà il campo a parlare». La preparazione scatterà il 18 agosto.