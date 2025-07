Calcio Eccellenza – Castellana fatta con Ottolini tra i pali: “Ce la giochiamo alla pari con tutti”

CASTEL GOFFREDO La Castellana chiude il proprio mercato con l’atteso colpo tra i pali. A completare l’organico della prima squadra è dunque Elias Ottolini, portiere classe 2006 proveniente dal Lumezzane, dove ha ricoperto il ruolo di terzo estremo difensore in Serie D. Il suo arrivo è stato formalizzato in extremis, dopo la decisione a sorpresa di Mattia Braga di accasarsi al Breno, sempre in D, che ha costretto la società biancazzurra a tornare sul mercato. Ottolini, cresciuto nel settore giovanile del Lumezzane, si unisce così al nuovo corso tecnico guidato da Fabio Raineri, subentrato in estate a Giovanni Arioli sulla panchina della prima squadra goffredese. Il profilo del nuovo portiere risponde all’identikit tracciato dalla dirigenza: giovane, ambizioso, e con voglia di mettersi in mostra in un campionato difficile come l’Eccellenza. Con l’arrivo dell’ex Lume, la Castellana completa una campagna acquisti all’insegna dell’equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. Prima di Ottolini erano già approdati in biancazzurro Nitri, Corghi, Forlani, Daeder e Parisio (quest’ultimo al rientro). Un mix di giovani interessanti e giocatori già strutturati che hanno sposato il progetto del club di Castel Goffredo.

«Siamo pienamente soddisfatti del mercato – sottolinea il direttore sportivo Mirko Piacentini -. Le operazioni sono state condotte in piena sintonia con il direttore generale Novellini e con il mister Raineri. Abbiamo inserito ragazzi molto forti: penso a Ottolini, Corghi e Nitri, ma ci metto dentro anche Daeder e Forlani, che pur non essendo under hanno lo spirito giovane. Sappiamo perfettamente chi siamo e cosa vogliamo fare». L’obiettivo primario è chiaro: «La salvezza. Vogliamo mantenere la categoria senza fare follie, con una squadra forte che possa giocarsela con tutti. Abbiamo lavorato in base alle risorse disponibili, senza perdere di vista la sostenibilità. La rosa attuale ci soddisfa, se poi in futuro dovesse presentarsi qualche occasione la valuteremo, ma per ora siamo a posto».

La Castellana inizierà la preparazione lunedì prossimo. Già fissate anche le prime tre amichevoli pre-campionato: il 23 agosto contro l’Asola, il 28 con l’Union Team Marmirolo e il 30 con lo Sporting Club. Saranno le prime occasioni per vedere all’opera i nuovi innesti e testare le idee tattiche di mister Raineri, chiamato a dare continuità al buon lavoro svolto nelle ultime stagioni.