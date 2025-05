Calcio Serie B – Coppa Italia 25/26: Mantova nei 32esimi col Venezia. I play out si giocano il 15 e 20 giugno

Mantova Ieri la Lega Calcio ha diramato il tabellone della Coppa Italia 2025-2026. Nei 32esimi il Mantova sarà di scena al “Penzo” di Venezia, appena retrocesso dalla Serie A. La sfida si giocherà tra venerdì 8 e lunedì 11 agosto. In caso di passaggio del turno, i biancorossi sfideranno ai 16esimi la vincente tra Hellas Verona e la superstite del turno preliminare tra Padova e una squadra di Serie C ancora da determinare.

Inoltre, sempre ieri si è tenuto anche il Consiglio Federale di Lega. Argomenti del giorno: il caso Brescia e le date dei play out. A fare gli onori di casa il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha mostrato nel dettaglio l’attività della Covisoc e della Procura federale nell’indagine fatta sulle irregolarità amministrative del Brescia. «Per garantire e tutelare la regolarità del campionato – spiega Gravina – , gli organi federali hanno accelerato al massimo l’attività di verifica e di indagine». Infine il Consiglio Federale ha condiviso la scelta della Lega B di rinviare le partite dopo la sentenza di secondo grado. Con ogni probabilità si giocherà domenica 15 (l’andata) e venerdì 20 giugno (il ritorno). Resta da decidere quali delle quattro squadre tra Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria dovranno affrontarsi. Per venire incontro ai club, si è deciso di posticipare il termine per il completamento della procedura d’iscrizione al 24 giugno. Ferma al 6 giugno, invece, la scadenza per il pagamento degli emolumenti e delle ritenute fiscali per gli altri club di Serie B, compreso il Mantova.