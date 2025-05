Borgo Angeli, nuovo parcheggio, cantiere entro l’estate

MANTOVA Avranno avvio a breve per essere terminati presumibilmente entro l’estate gli interventi di riordino dell’area in via della Certosa, nel quartiere di Borgo Angeli, per la realizzazione di un nuovo parcheggio. Tale intervento, che rientra nel piano delle opere pubbliche del 2023, si porta una dotazione di 250 mila euro, con lavori a base d’asta per circa 150mila.

Il Comune ha già provveduto nei mesi scorsi a bandire la gara per l’esecuzione dell’intervento, che ha visto recepire l’offerta della ditta Mantovagricoltura Srl di Rodigo. La quale ha già superato le pratiche di accertamento e regolarità previste dalle normative in materia di appalti pubblici, compreso il ribasso del 4,68% presentato in sede di gara sull’importo a base d’asta – offerta economica risultata congrua e conveniente alla commissione comunale preposta. Il quartiere avrà quindi a breve fra i 96 e i 100 stalli di sosta in più a servizio dell’area.