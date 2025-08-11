Calcio Serie B – Il Mantova abbandona la pista Jack. Piacciono Aleksiou e Mullen

MANTOVA C’è un tempo per tutto. E quello concesso dal Mantova al Como per avere Fellipe Jack è ormai scaduto. Così fanno capire da viale Te, esausti nell’attendere il difensore brasiliano per il quale avevano già ottenuto l’accordo con il club lariano. La faccenda si trascina da quasi un mese senza soluzione. Così, con il campionato alle porte, il dt biancorosso Christian Botturi si è convinto a cercare altro. Tra i nomi sul taccuino del dt, spiccano Christos Alexiou dell’Inter e Senan Mullen del Torino, entrambi classe 2005. Cone Jack sono difensori centrali mancini. Altro elemento in comune: la prestanza fisica, qualità che di cui il Mantova necessita dopo le partenze di Brignani e Redolfi. Alexiou viene da tempo accostato al Mantova. Greco di Atene, fa parte del settore giovanile dell’Inter dal 2021. Nella scorsa stagione era il capitano della Primavera che si è poi aggiudicata lo scudetto, mentre ora è stato inserito nell’organico dell’U23 nerazzurra, che da quest’anno prenderà parte al campionato di Serie C. Per Alexiou anche quattro panchine in Serie A, senza però mai scendere in campo.

Per quanto riguarda Mullen, si tratta invece di un irlandese trasferitosi a Torino nel febbraio 2024 come centrocampista. Ma finchè è stato impiegato in quel ruolo, non ha combinato granchè. La trasformazione è avvenuta una volta indietreggiato sulla linea dei difensori: da lì in poi ha sempre giocato titolare. Ora è pronto per mettersi in gioco in una prima squadra, e il Mantova valuta se offrigli l’opportunità. Botturi conta di chiudere per uno dei due (o, chissà, un terzo incomodo) entro questa settimana. A meno che il Como come per miracolo non “consegni” Jack questa mattina ai biancorossi, un’ipotesi al momento improbabile (ma si sa, il mercato riserva sempre sorprese).

In viale Te insistono che il difensore è l’unico obiettivo del momento. Ma “radiomercato” riferisce di antenne diritte in attacco per Nicholas Bonfanti. La voce non sorprende, perchè già lo scorso gennaio il giocatore (classe 2002) era stato sondato dall’Acm perchè non trovava più spazio nel Pisa (4 gol nel girone d’andata). Finì invece in prestito al Bari, dove andò a segno subito alla seconda partita e poi solo un’altra volta. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Carrarese. Nulla di nuovo alla voce “centrocampo”, nonostante la partenza di Burrai: con Majer, Trimboli, Wieser, Artioli e Paoletti, il reparto sembra comunque ben fornito, almeno numericamente. Se ne riparlerà, eventualmente, più avanti.