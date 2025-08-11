Maltrattava la moglie, deve scontare due anni e due mesi. Arrestato un 35enne

SAN GIORGIO BIGARELLO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Roverbella hanno tratto in arresto un 35enne residente a San Giorgio Bigarello, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova. Il soggetto deve espiare 2 anni, 2 mesi e 17 giorni di reclusione poiché condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, commessi nel 2022 ai danni della moglie. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Mantova, luogo in cui espierà la pena.