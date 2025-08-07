“Sulla farmacia comunale i conti non tornano”, la critica della minoranza di Guidizzolo al Comune

GUIDIZZOLO – Il gruppo di minoranza Vivere Guidizzolo chiede lumi all’amministrazione comunale riguardo i conti della farmacia comunale e i farmaci da donare alle persone in difficoltà.

“Non vogliamo rovinare la narrazione entusiastica di mezza estate del nostro sindaco Stefano Meneghelli – dicono dall’opposizione -, ma nei numeri relativi alla farmacia comunale, ancora una volta i conti non tornano. Calcolatrice alla mano, 10mila e 794 scontrini emessi nei primi sette mesi del 2025 moltiplicati per 27,72 euro di spesa media, totalizzano 299mila e 210 euro. Il sindaco però ha dichiarato 193mila euro euro di fatturato: ci pare manchino più di 100mila euro all’appello. Quelle citate perciò sono cifre parziali, fuorvianti e non verificate.

“Inoltre – prosegue Vivere Guidizzolo – il Comune non ha investito 150mila euro, come detto da Meneghelli, bensì 230mila, tra l’altro contro i 100mila preventivati all’inizio, e nonostante questi finanziamenti sono stati rimessi a nuovo 131mila euro di deficit. Insomma, se la matematica non è un’opinione e non abbiamo preso un’insolazione sotto l’ombrellone, i numeri presentati sono fumo negli occhi. Ancora una volta, tra l’altro.

“Poi il sindaco e la farmacia comunale – conclude l’opposizione – ci devono spiegare, e devono farlo con tutta la comunità in maniera trasparente e puntuale, come funziona il cesto comunitario. Quali sono ad esempio i requisiti e come si stabilisce a chi vanno distribuiti i medicinali per chi è in difficoltà economiche? Crediamo ancora sia opportuno rimanere cauti e umili, facendo parlare il bilancio consuntivo di fine anno”.