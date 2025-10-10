Calcio Serie B – Il Mantova sostiene le comunità psichiatriche. I Rems di Castiglione vincono il torneo

MANTOVA Buona affluenza di pubblico, ieri all’Arena Virgiliana, per l’evento “In campo per la psichiatria” organizzato in occasione del Festival della Salute Mentale. Vi ha aderito anche il Mantova, che negli ultimi tre anni si è sempre distinto in campo sociale con varie iniziative a sostegno di istituti e associazioni operanti sul territorio. Questa volta il club di viale Te si è affiancato alla Cooperativa Sociale Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. E ha arruolato quattro giocatori nel ruolo di capitani delle squadre impegnate nel quadrangolare di calcio a 5: Flavio Paoletti ha rappresentato la Comunità “San Cataldo”, Giacomo Fedel “La Madonnina”, Cristiano Bani “I Virgiliani”, Lorenzo Andrenacci i “Rems” di Castiglione. Hanno vinto questi ultimi e a consegnare la coppa è stato il club manager del Mantova Sebastien De Maio.

Tra i protagonisti dell’evento l’ex arbitro mantovano Gennaro Borriello, che ha supervisionato in stile Var le azioni più controverse. Il calcio d’inizio è stato affidato alla dottoressa Anna Gerola , direttrice generale Asst Mantova. A illustrare scopi e significati dell’iniziativa, il medico psichiatra della Comunità di San Cataldo Enrico Baraldi. Tutti i calciatori hanno goduto del privilegio di indossare le maglie ufficiali del Mantova, quelle utilizzate nelle gare di Serie B.