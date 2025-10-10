Tennis tavolo – Brunetti, il gruppo degli Amatori si diverte tra agonismo e passione

CASTEL GOFFREDO Alla Brunetti Castel Goffredo il tennis tavolo non è solo competizione, ma anche passione, amicizia e spirito di squadra. Il gruppo Amatori ne è la dimostrazione: una realtà ormai ben radicata, che riunisce giocatori di ogni età e livello, dai principianti ai veterani. Tre volte alla settimana, al PalaMazzi, si ritrovano non solo per allenarsi e affinare la tecnica, ma anche per prepararsi ad affrontare campionati provinciali e regionali Fitet o tornei individuali. «Attualmente contiamo quattro squadre – spiega Elisa Turganti, allenatrice e punto di riferimento del gruppo – . Una gioca in D3 ed è composta da giovani e neofiti della disciplina, due sono in D2 con adulti di diverse età ed esperienze, mentre in D1 troviamo atleti più navigati, spesso impegnati anche in tornei individuali. L’importante per tutti è crescere insieme, divertirsi e vivere il tennis tavolo con entusiasmo, senza per forza inseguire il risultato». Nel team di D1, accanto all’allenatrice, a sostenere il gruppo ci sono anche Simone Bosio e Guido Lui, entrambi giocatori e figure chiave per l’organizzazione delle attività. «Allenarsi tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e giovedì, in una struttura come la nostra, interamente dedicata al tennis tavolo, è un privilegio – afferma Bosio – . È un ambiente dove si lavora seriamente ma sempre con il sorriso. E apriamo volentieri le porte anche a chi viene da altri club». Il valore del gruppo, però, non si ferma all’aspetto sportivo. «Negli anni siamo diventati una vera squadra anche fuori dal campo – racconta Guido Lui – . Oltre ai campionati, ci occupiamo della manutenzione del palazzetto, delle pulizie, e siamo spesso disponibili ad accompagnare gli atleti. In estate, ad esempio, abbiamo tinteggiato la palestra. Sono momenti che rafforzano il legame tra di noi». Alla Brunetti Castel Goffredo il gruppo Amatori è molto più di una semplice squadra: è una comunità che condivide valori, impegno e passione.