MANTOVA Lunedì torniamo in fabbrica! E’ l’annuncio di oggi pomeriggio da parte di Filctem Cgil Mantova che spiega: è arrivato il via libera del tribunale per Corneliani. Luned’, dopo 50 giorni di mobilitazione, si ritorna in fabbrica, scrive il sindacato. Ci siamo ripresi con la mobilitazione, la nostra seconda casa.