Calcio Promozione – Pernigotti: “UnionMarmi, l’ideale per riscattarmi”

MARMIROLO L’Union Marmirolo è pronto per tuffarsi a capofitto nella nuova stagione di Promozione. I neroverdi hanno rinnovato completamente il parco attaccanti. Dopo Rasini e Ghirardi, l’ultimo colpo è stato Luca Pernigotti, preso dal Mozzecane.

«Vengo da un’annata soddisfacente – racconta il bomber – dove siamo riusciti ad arrivare quasi in zona play off. Ma nella seconda parte di stagione ho trovato meno spazio, per questo ho deciso di cambiare aria. Una delle mie prerogative era andare in una società in cui sono al centro del progetto e ho l’opportunità di giocare con continuità. Mi hanno contattato altre società in Eccellenza, poi però mi ha cercato il direttore sportivo del Marmirolo che ha fatto un gran lavoro di convincimento». «Oltre a questo – prosegue Pernigotti – la differenza l’ha fatta anche l’ambiente perché conosco alcuni ragazzi con cui ho stretto un forte legame d’amicizia. Marmirolo è una società seria e ambiziosa, con tanta voglia di fare. Io punto a divertirmi e a scendere in campo col sorriso: i risultati arriveranno di conseguenza. La squadra è buona e con grande potenzialità e se tutto combacerà, allora sì che potremo fare molto bene».

Dopo una seconda parte di stagione in chiaroscuro, Luca ha un solo obiettivo… «Fare più gol e assist possibili. Ho parlato con alcuni amici stretti che giocano lì e con cui mi confronto spesso. Il mister mi ha fatto un’ottima impressione: ha tanta voglia di fare alla sua prima esperienza in Promozione. Penso che io ed altri giocatori di esperienza potremo aiutare i più giovani a crescere, anche perché credo che riescano ad interfacciarsi meglio con qualcuno di età simile piuttosto che un adulto». Sulla stagione che sta per iniziare… «Ci sono almeno 3-4 corazzate che partono per vincere come Pavonese, Vobarno, Governolese e Asola. Ma a Mozzecane non eravamo partiti favoriti e nonostante questo siamo riusciti a vincere il campionato (due anni fa, ndr). Ripeto, speriamo di divertici anche se sappiamo che le altre mantovane non sono da sottovalutare. Vogliamo fare meglio dello scorso anno e a me piacerebbe almeno arrivare nei play off».

«Dentro lo spogliatoio sono una persona solare e che crea gruppo. Mi piace stare in compagnia e fare casino, ovviamente sempre nel rispetto della società. Per me il calcio è un doppio lavoro: scendo in campo il più spensierato possibile». «Sono partito dal settore giovanile del Mantova – conclude Pernigotti – per arrivare fino agli Allievi. Lo stesso anno sono stato convocato in Nazionale Under 17, dopodiché ho fatto il provino all’Inter e poi al Genoa. I rossoblù mi hanno cresciuto fino al secondo anno degli Allievi, ma a metà stagione ho deciso di giocarmi le mie carte a Mantova, in Serie D con mister Cioffi. Purtroppo non ho avuto molta fortuna, così ho deciso di scendere di categoria e giocare in Eccellenza col Governolo. Dai Pirati, sono passato al Nibbiano (Piacenza) per poi tornare di nuovo in rossoblù. Le ultime due stagioni le ho passate a Mozzecane. Adesso che sono qui, voglio portare il Marmirolo dove merita».