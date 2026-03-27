Calcio Serie B – La tombola solidale del Mantova Club Marcaria

MARCARIA Si è svolta venerdì scorso, presso l’oratorio di San Michele in Bosco, la prima tombolata biancorossa organizzata dal Mantova Club Marcaria, che ha visto una numerosa e sentita partecipazione da parte della comunità locale.

L’iniziativa, all’insegna della convivialità e della solidarietà, ha permesso di raccogliere 800 euro, interamente devoluti alla cooperativa Sociale Agorá di Casatico di Marcaria, realtá che eroga servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi a favore di persone diversamente abili, anziani e minori nel territorio mantovano, cremonese, viadanese e casalasco.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del club, Daniele Mari: «Siamo davvero molto contenti della riuscita della serata – ha detto – . La partecipazione è andata oltre le aspettative e questo dimostra quanto la nostra comunità sia sempre pronta a rispondere quando si tratta di fare del bene. Ringrazio di cuore tutti i volontari e i partecipanti: questi momenti sono fondamentali per rafforzare lo spirito di unione e solidarietà che ci contraddistingue».

Una serata ben riuscita sotto ogni aspetto, che conferma ancora una volta il forte legame tra il Mantova Club Marcaria e il territorio, non solo attraverso la passione sportiva, ma anche tramite iniziative concrete a sostegno del sociale.