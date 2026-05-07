Maxi-blitz antidroga tra Mantova e il Veneto: ricostruita la fitta rete dei traffici dai cellulari sequestrati

QUISTELLO – Un’imponente operazione antidroga, coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, ha scompaginato una fitta rete di spaccio radicata nel mantovano con ramificazioni nelle province di Rovigo, Ferrara e Verona. L’indagine, che vede coinvolti 12 giovani tra i 16 e i 23 anni, ha portato a sequestri di droga, ingenti somme di denaro e pesanti misure cautelari.

Dal cellulare alla rete criminale

L’inchiesta è partita nel settembre scorso da un normale controllo della Stazione di Quistello: un ragazzo era stato trovato con dell’hashish. L’analisi forense del suo smartphone, disposta dalle Procure di Mantova e dai tribunali per i minorenni di Brescia e Bologna, ha permesso di ricostruire una ragnatela di contatti e cessioni di stupefacenti che legava decine di soggetti tra diverse regioni.

Il blitz e il “tesoro” in contanti

Nei giorni scorsi è scattata la fase finale dell’operazione. Con il supporto delle unità cinofile di Orio al Serio e Torreglia, i militari hanno perquisito diverse abitazioni:

A Ferrara: nell’abitazione di un 16enne sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e ben 20.000 euro in contanti , ritenuti provento dell’attività illecita.

A Quistello: a casa di un coetaneo sequestrati 20 grammi di hashish.

A Occhiobello (RO): un altro minorenne è stato trovato in possesso di droga, bilancini e materiale per il confezionamento.