Calcio Serie B – Mantova, a Mezzana altra amichevole con l’Arezzo: ingresso a 10 euro

Moena (Tn) Terminata la partita col Genoa, il Mantova è rientrato subito a Mezzana dove oggi (ore 16) disputerà l’ultima amichevole del ritiro. Avversario l’Arezzo (Serie C) allenato da Cristian Bucchi e reduce dall’inattesa vittoria per 2-0 sul Napoli. Ingresso a 10 euro, gratuito per gli under 14. Il tecnico dell’Acm Davide Possanzini opterà per una formazione “ribaltata” rispetto a quella schierata ieri col Genoa: coloro che sono subentrati al 60’ partiranno titolari, mentre gli altri verranno appunto impiegati nell’ultima mezz’ora. Come ieri, non giocheranno gli acciaccati Wieser e Artioli, e nemmeno i nuovi acquisti Caprini e Mantovani. Al termine della partita, la truppa biancorossa rientrerà a Mantova. Gli allenamenti riprenderanno mercoledì al Sinergy.

Nel frattempo, la Lega di B ha annunciato i criteri di compilazione del calendario di campionato, che verrà svelato mercoledì a Mantova (Palazzo Te) alle ore 20. Tra gli altri, confermato il metodo asimmetrico. Inoltre, le squadre che si sono affrontate nella prima giornata lo scorso anno non potranno farlo quest’anno (dunque l’Acm non sfiderà al debutto la Reggiana). Il campionato scatterà il 23 agosto, con uno o più anticipi il 22.