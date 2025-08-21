Calcio Serie B – Mantova a Monza con un Bonfanti in più. Più di 830 tifosi al seguito

MANTOVA La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di ieri: Nicholas Bonfanti è il decimo volto nuovo del Mantova 2025-26. Bergamasco di Seriate, classe 2002, l’attaccante giunge in riva al Mincio in prestito dal Pisa, con diritto di riscatto a favore del Mantova e controriscatto. Battuta la concorrenza di Padova e (soprattutto) Carrarese. I veneti si sono “consolati” con un altro attaccante più volte accostato all’Acm: il mantovano Kevin Lasagna (acquistato dal Verona, contratto biennale).

Bonfanti, cresciuto nell’Inter e soprannominato “lo squalo”, ha all’attivo 89 presenze in B e 19 gol con le maglie di Modena, Pisa e Bari. Il Mantova lo voleva già a gennaio, ma finì in prestito al Bari. Indosserà la maglia numero 99, che fu di Denis Godeas («è giovane ed ha un buon potenziale, speriamo faccia bene», gli ha augurato l’ex bomber sui social). Sarà disponibile già per la trasferta di domani a Monza. Il mercato del Mantova potrebbe riservare altre sorprese, sia in entrata che in uscita dove sono tornate a circolare voci su un approdo di Galuppini all’Union Brescia (ma da viale Te non hanno ricevuto richieste).

Molto dirà l’esito della prima partita di campionato, in programma domani (ore 21) a Monza. A tal proposito, mister Possanzini potrà contare sulla rosa al completo. Ieri in conferenza stampa il tecnico ha blindato le domande sulla formazione («non so neanche chi ci sarà nel Monza…»). Davanti a Festa, possiamo ipotizzare Radaelli, Mantovani, Cella e Bani in difesa; Trimboli e Majer in mediana. I dubbi sono dalla trequarti in su. Al momento la soluzione più gettonata sembra essere: Bragantini, Falletti e Caprini dietro a Mancuso. Oggi pomeriggio partenza per Monza.

La prevendita procede a gonfie vele. A ieri sera i tagliandi acquistati dai tifosi mantovani erano 833. Per acquistarli c’è tempo fino alle 19 di oggi, su Vivaticket. Aggiornamento anche dalla campagna abbonamenti, che negli ultimi giorni ha subìto un deciso rallentamento: sono state superate le 5.500 tessere. Ancora una settimana per provare a superare le 5.619 dello scorso anno.