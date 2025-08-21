Calcio a cinque serie A – Colpo Saviatesta: dalla Francia arriva Ceccatto

Mantova Il Saviatesta Mantova Calcio a 5 continua a rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A e mette a disposizione di mister Pino Milella un profilo di esperienza e qualità internazionale: Willian Ceccatto. Classe 1988, 182 centimetri di fisico e sostanza, l’italo-brasiliano è un laterale/centrale difensivo che negli ultimi anni ha maturato un percorso di alto livello sia in Brasile che in Europa. Cresciuto nel Blumenau, Ceccatto ha poi spiccato il salto verso la Francia, vestendo la maglia dello Sporting Paris, con il quale nell’ultima stagione ha raggiunto le semifinali scudetto. Un profilo maturo, abituato a confrontarsi con contesti competitivi e dotato di una mentalità da leader silenzioso, pronto a garantire equilibrio tattico e solidità alla retroguardia virgiliana. «È uno dei giocatori che meglio si adatta al nostro progetto – sottolinea il direttore generale Cristiano Rondelli –. In Serie A servono uomini come lui, abituati a reggere il confronto e a mettere il fisico e l’esperienza al servizio della squadra. Mi è piaciuta molto la sua voglia di venire a Mantova: era praticamente d’accordo con un club belga, ma ha fatto di tutto per raggiungerci. È un segnale forte». Ceccatto infatti rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un investimento di carattere: un atleta che nel girone di ritorno in Francia ha giocato stabilmente da centrale, adattandosi con naturalezza alle esigenze del gruppo. Per Milella, che sta plasmando una squadra pronta alla sfida della massima serie, il nuovo innesto è un tassello fondamentale nella costruzione di una rosa equilibrata, tra innesti dall’estero e giovani italiani di prospettiva, come dimostra l’arrivo recente di Moratelli. Il mercato del Saviatesta non è però finito: mancano ancora un laterale sinistro e un pivot. Per quest’ultimo ruolo, Rondelli non nasconde le difficoltà a chiudere per un profilo importante come Cabeca, ma apre alla possibilità di inserire un giovane motivato, capace di crescere alle spalle di un veterano come Wilde. Intanto, proprio oggi escono i calendari ufficiali della Serie A di calcio a 5. Per il Saviatesta Mantova, fresco di promozione dall’A2 Elite, sarà il momento di scoprire la strada da percorrere in una stagione che si annuncia entusiasmante e impegnativa.