Calcio Terza Categoria – Segnate vuole ripartire di slancio dopo un’annata deludente

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Un vernissage per ritrovarsi, guardarsi negli occhi e ripartire con entusiasmo. All’Anfiteatro Monsignor Gilioli è andata in scena la presentazione ufficiale della prima squadra del Segnate, chiamata a voltare pagina dopo la retrocessione in Terza. Una serata che ha rappresentato il primo passo verso la nuova stagione, nel segno della voglia di rilancio.L’appuntamento ha fatto seguito alle presentazioni delle squadre del settore giovanile, dall’Under 7 fino all’Under 16 femminile, confermando la volontà della società di proseguire il proprio percorso nonostante le difficoltà organizzative del calcio dilettantistico di oggi. Accanto alla prima squadra è stata presentata anche la formazione Under 19, pronta ad affrontare il sesto campionato consecutivo. Un traguardo che testimonia la solidità del progetto giovanile, tutt’altro che scontato in una realtà di paese, dove mantenere in attività più squadre richiede impegno costante e il lavoro di numerosi volontari. Le novità non finiscono qui. Dalla prossima stagione il Segnate tornerà infatti a iscrivere ai campionati Figc anche le formazioni Under 13 e Under 11, rafforzando ulteriormente la filiera del vivaio. Nel corso della serata sono stati presentati anche i componenti dello staff tecnico. La prima squadra sarà affidata a Renzo Mari, che avrà al proprio fianco l’allenatore dei portieri Bulgarelli e i collaboratori Borghi e Ballista. A loro il compito di guidare il gruppo in un campionato di Terza categoria che il Segnate affronta con l’obiettivo di rilanciarsi.