Rugby Serie C – Stefano Giop saluta il Mantova dopo 8 anni

MANTOVA Si chiude dopo otto stagioni il lungo percorso di Stefano Giop al Mantova Rugby. Arrivato nel 2018, il tecnico ha ricoperto numerosi incarichi all’interno del club biancorosso, da allenatore della prima squadra a direttore tecnico, passando per il lavoro con il settore giovanile, il ruolo di assistant coach e, nell’ultima stagione, quello di team manager. Ora per lui si aprono le porte di una nuova esperienza con gli Highlanders Formigine, dove entrerà a far parte dello staff tecnico della formazione femminile Valkyrie.

«Il Mantova Rugby rappresenta un passaggio importante della mia vita, sia sportiva che personale – racconta Giop -. Otto anni sono tanti e l’emozione è forte». Tra i ricordi più significativi, il percorso di crescita della prima squadra, interrotto dal Covid proprio quando sembrava pronta per il salto in Serie B, ma soprattutto il lavoro svolto con il vivaio. «La soddisfazione più grande è vedere oggi in Seniores ragazzi che ho allenato nelle giovanili». Giop lascia anche un gruppo Seven consolidato e un’impronta basata su un rugby dinamico, fondato sul rispetto e sulla valorizzazione delle qualità dei giocatori. «Mi mancheranno soprattutto le persone e il Migliaretto, una delle strutture più belle che abbia conosciuto». Il direttore sportivo Filippo Santoro ha sottolineato il valore umano e tecnico del tecnico: «Ha accompagnato tanti giovani fino alla prima squadra, contribuendo in modo determinante alla loro crescita. È una persona empatica, capace di mettere gli atleti nelle condizioni migliori per esprimersi». Anche il vicepresidente Giovanni Lorenzi ha ringraziato Giop: «Il suo contributo va oltre i risultati. Lascia un patrimonio fatto di ragazzi cresciuti nel club, relazioni solide e una cultura del rugby che continuerà a vivere nel Mantova».