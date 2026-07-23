Calcio Terza Categoria – L’ambizioso Union Team San Giorgio prepara l’assalto al campionato

CASTIGLIONE MANTOVANO Serata di presentazione ieri al Bar Talismano di Castiglione Mantovano per l’Union Team San Giorgio, che si prepara ad affrontare una nuova stagione nel campionato di Terza Categoria. Come già avvenuto lo scorso anno, la società ha riunito dirigenti, confermati e nuovi atleti in vista dell’inizio dell’attività. Presenti il presidente Alessandro Boldrini insieme ai dirigenti Ferraresi, Micai e Perboni. A fare il punto sugli obiettivi è stato l’allenatore Paolo Feci: «Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, nella quale abbiamo chiuso al terzo posto la stagione regolare. L’obiettivo è lottare per le prime posizioni e conquistare i play off, ma vorremmo anche andare oltre, se ci riusciremo». La preparazione estiva prenderà il via il prossimo 17 agosto, quando la squadra inizierà il lavoro sul campo in vista del nuovo campionato.